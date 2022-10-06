Российского посла в Молдове вызвали из-за "присоединения" оккупированных территорий Украины

В МИД Молдовы вызвали посла рф Олега Васнецова для осуждения псевдореферендумов и провозглашения рф аннексии оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Newsmaker.
Как отмечают, министр иностранных дел Нику Попеску выскажет Васнецову позицию Кишинева о том, что Молдова не признает и не будет признавать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и призывает рф прекратить агрессию против Украины.
Ранее из-за этого российских послов вызвал ряд других стран Европы.
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