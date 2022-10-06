Российского посла в Молдове вызвали из-за "присоединения" оккупированных территорий Украины

12:40 06 октября Киев, Украина

В МИД Молдовы вызвали посла рф Олега Васнецова для осуждения псевдореферендумов и провозглашения рф аннексии оккупированных территорий Украины.


Об этом сообщает Newsmaker.

Как отмечают, министр иностранных дел Нику Попеску выскажет Васнецову позицию Кишинева о том, что Молдова не признает и не будет признавать псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и призывает рф прекратить агрессию против Украины.
 
"Мы решительнее всего осуждаем попытку противоправной аннексии этих украинских территорий. Это противоречит всем принципам международного права", - подчеркнули в МИД.
 
Ранее из-за этого российских послов вызвал ряд других стран Европы.