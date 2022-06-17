Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве

09:27 17 июня Киев, Украина

Российская структура американской компании Google — ООО «Гугл» , подала заявление в Арбитражный суд москвы о собственном банкротстве. Ранее компания заявила о намерении инициировать эту процедуру — арест банковского счета сделал невозможным работу российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Google объявила о намерении начать процедуру банкротства 18 мая. Как говорится в сообщении компании, с 22 марта 2022 года она «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». Там пояснили, что российский офис Google больше не может работать из-за ареста банковского счета. Давление на компанию со стороны российских властей возросло на фоне войны в Украине, вводимых санкций и противостояния в информационном поле.



10 марта из-за проблем с оплатой в зарубежных магазинах Google ограничила работу Google Play в россии. Помимо этого, приложения российских банков, подпавших под санкции, были убраны из магазина. Позже Google запретила пользователям и разработчикам из россии загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Бесплатные приложения остаются доступными. 7 июня Московский арбитражный суд наложил арест на 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК.



На данный момент на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, его требовалось выплатить до 19 марта. В мае судебные приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. Компанию также обязали выплатить дополнительно 505 млн рублей в качестве исполнительного сбора. Также компания Google не раз была оштрафована судом за то, что не удалила запрещенный контент на своих площадках, в том числе на YouTube. А в отношении российской «дочки» Google инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.



По итогам 2021 года «дочка» Google получила чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Это первый убыток компании как минимум с 2009 года.