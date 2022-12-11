Российского "оружейного барона" обменяли на американскую баскетболистку

США и россия договорились об обмене заключенными: американскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер освободили из российской тюрьмы в обмен на освобождение обвиняемого в торговле оружием российского бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, обмен произошел утром 8 декабря в Абу-Даби. В МИД рф подтвердили информацию об обмене заключенными.
Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с обменом.
Байден заявил, что Бриттни пережила "плохое обращение" в ходе судебного процесса в россии.
По словам американского адвоката россиянина, обмен Бута на Грайнер прошел в высшей степени секретно.
В августе этого года Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в хранении наркотиков. Ее задержали в московском аэропорту в феврале 2022 года из-за вейп-картриджей, содержащих масло каннабиса, обнаруженных в ее багаже. Это вещество запрещено к обороту в россии, но легально в некоторых штатах США.
32-летняя Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.
Виктор Бут был арестован по запросу США в 2008 году и приговорен в 2012 году к 25-летнему тюремному заключению по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В США бизнесмен получил прозвище "торговец смертью". Виктор Бут стал прототип главного героя голливудского фильма Оружейный барон, которого сыграл Николас Кейдж.
Как сообщила уполномоченная по правам человека в россии Татьяна Москалькова, и Бут, и Грайнер перед обменом были помилованы.
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