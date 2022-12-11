Российского "оружейного барона" обменяли на американскую баскетболистку

12:08 09 декабря Киев, Украина

США и россия договорились об обмене заключенными: американскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер освободили из российской тюрьмы в обмен на освобождение обвиняемого в торговле оружием российского бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, обмен произошел утром 8 декабря в Абу-Даби. В МИД рф подтвердили информацию об обмене заключенными.

Президент США Джо Байден выступил с обращением в связи с обменом.

"Я говорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она направляется домой. Бриттни скоро вернется в объятия своих любимых", - сказал Байден.

Байден заявил, что Бриттни пережила "плохое обращение" в ходе судебного процесса в россии.

По словам американского адвоката россиянина, обмен Бута на Грайнер прошел в высшей степени секретно.

"Огромная радость! Наконец-то! Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершен. Полной информации до сих пор не было, в этот раз все было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были", - сказал Стив Зиссу РИА Новости.

В августе этого года Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в хранении наркотиков. Ее задержали в московском аэропорту в феврале 2022 года из-за вейп-картриджей, содержащих масло каннабиса, обнаруженных в ее багаже. Это вещество запрещено к обороту в россии, но легально в некоторых штатах США.

32-летняя Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.

Виктор Бут был арестован по запросу США в 2008 году и приговорен в 2012 году к 25-летнему тюремному заключению по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В США бизнесмен получил прозвище "торговец смертью". Виктор Бут стал прототип главного героя голливудского фильма Оружейный барон, которого сыграл Николас Кейдж.

Как сообщила уполномоченная по правам человека в россии Татьяна Москалькова, и Бут, и Грайнер перед обменом были помилованы.