Российского контрактника уволили с «волчьим билетом» за отказ воевать в Украине

18:53 13 апреля Киев, Украина

Российского контрактника уволили со службы из-за невыполнения условий контракта после того, как он отказался участвовать в войне в Украине. Об этом сообщил его адвокат Максим Гребенюк.



Военнослужащий провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск. Но после возвращения в Россию, говорит Гребенюк, военного решили отправить на «специальную военную операцию» в Украине.



При увольнении начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать. В ней сказано: «Склонен к предательству, лжи и обману; Отказался от

участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины».

Максим Гребенюк сказал, что записи, вносимые в учетно-послужные карты, четко регламентированы, а запись о «предательстве» ничем не предусмотрена и «направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего», а также осложнить его трудоустройство, в том числе в правоохранительные органы.



Адвокат сообщил, что прорабатывает возможность обжаловать увольнение военнослужащего в суде, а также аннулировать неуставную печать.

Сообщается, что такой штамп получают все военные отказавшиеся ехать в Украину. Если успели отлить печать, значит отказы носят массовых характер.