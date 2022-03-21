Российского биатлониста обвинили в допинге и отобрали три олимпийские медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал заслуги российского спортсмена, признал его виновным в использовании допинга и лишил его трех олимпийских медалей. Речь идет о российском биатлонисте Евгении Устюгове.
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.
Результаты Устюгова за период с января 2010 года до конца сезона-2013/14 аннулированы. Среди прочего у россиянина отобрали личное золото и эстафетную бронзу Олимпиады-2010 в Ванкувере и золотую награду, которую он получил в составе эстафетной сборной России на Играх-2014 в Сочи.
Из-за аннулирования результатов Устюгова золота в эстафете Олимпиады-2014 лишились также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 - Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.
Результаты Устюгова за период с января 2010 года до конца сезона-2013/14 аннулированы. Среди прочего у россиянина отобрали личное золото и эстафетную бронзу Олимпиады-2010 в Ванкувере и золотую награду, которую он получил в составе эстафетной сборной России на Играх-2014 в Сочи.
Из-за аннулирования результатов Устюгова золота в эстафете Олимпиады-2014 лишились также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 - Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.
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