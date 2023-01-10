Судно рф тайно доставляло в Южную Африку боеприпасы

Владелец росссийского судна Lady R в декабре отключил транспондер, прежде чем тайно пришвартоваться к военно-морской базе Южной Африки и доставить неопознанные грузы.
Об этом в понедельник, 9 января, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что Южная Африка отказалась сообщить, что перевозил корабль или что было загружено на него на военно-морской базе Саймонстаун.
Министр обороны страны отмахнулся от беспокойства США.
Визит судна Lady R, принадлежащего российской судоходной компании, обострил отношения между Вашингтоном и Преторией. Это также демонстрирует трудности для США и их союзников в обеспечении соблюдения санкций против москвы, отмечает издание.
Высокопоставленный представитель США заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой, оказанной вооруженными силами Южной Африки судну Lady R, в том числе разрешению ему входить и перемещать грузы на военно-морской базе.
В течение двух ночей мобильный кран перемещал ящики с 122-метрового судна под присмотром вооруженной охраны.
Кобус Марэ, депутат и представитель защиты от оппозиционного Демократического альянса Южной Африки, сказал, что Lady R доставляла боеприпасы из россии, хотя обычно они импортируются через коммерческие порты.
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