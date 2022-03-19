Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здание Европарламента

Европейский парламент запретил дипломатам и чиновникам из России и Беларуси вход на территорию своих зданий в Брюсселе и Страсбурге в связи с российским вторжением в Украину.
Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.
Ранее Метсола заявила, что Россия начала жестокую и неспровоцированную войну против суверенной Украины только за ее демократический выбор, поэтому вся Европа встает рядом с Украиной в ее борьбе против российского вторжения и готова предоставить народу Украины всю возможную помощь.
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