Российский «Сбер» устроил слежку за переводами физлиц в Украину

08:17 05 мая Киев, Украина

Сбер» начал следить за тем, кто из россиян собирает и жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Банк докладывает Росфинмониторингу о переводах, возможным назначением которых является пожертвование для военных целей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо зампреда Сбербанка Беллы Златкис первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.



В письме говорится, что сборщиков денег для ВСУ банк выявляет как самостоятельно — вплоть до проверки аккаунтов в соцсетях, — так и с помощью «информации, которая поступает от третьих лиц».

«По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка», — говорится в ответе на депутатский запрос.

«Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям и тому подобное», — пояснили в «Сбере».

За переводами россиян следит и Центробанк. С конца 2021 года он запрашивает у кредитных организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.