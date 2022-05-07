Российский «Сбер» устроил слежку за переводами физлиц в Украину

«Сбер» начал следить за тем, кто из россиян собирает и жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Банк докладывает Росфинмониторингу о переводах, возможным назначением которых является пожертвование для военных целей.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо зампреда Сбербанка Беллы Златкис первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.
В письме говорится, что сборщиков денег для ВСУ банк выявляет как самостоятельно — вплоть до проверки аккаунтов в соцсетях, — так и с помощью «информации, которая поступает от третьих лиц».
В письме говорится, что сборщиков денег для ВСУ банк выявляет как самостоятельно — вплоть до проверки аккаунтов в соцсетях, — так и с помощью «информации, которая поступает от третьих лиц».
За переводами россиян следит и Центробанк. С конца 2021 года он запрашивает у кредитных организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
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