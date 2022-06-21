Российский журналист продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине

Главный редактор российской Новой газеты Дмитрий Муратов на аукционе Heritage в США продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов.
Об этом сообщает Novaya Gazeta. Europe.
Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где есть беженцы и дети беженцев из Украины.
Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, где есть беженцы и дети беженцев из Украины.
Цена медали стартовала с 550 тысяч долларов. Покупатели предлагали за медаль 10 млн долларов, затем цена росла до 15 млн и 16 млн, после резко увеличилась до 103,5 млн долларов.
Неизвестный покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.
Отмечается, что Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия. О намерении продать медаль он сообщил в конце марта этого года.
Новая газета вскоре объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.
Неизвестный покупатель сообщил о намерении выкупить награду за эту сумму по телефону.
Отмечается, что Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Муратов выступил против российского вторжения в Украину и призвал прекратить боевые действия. О намерении продать медаль он сообщил в конце марта этого года.
Новая газета вскоре объявила о приостановке работы. Формальной причиной стало получения второго предупреждения Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.
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