Российский видеосервис Rutube второй день не работает после кибератаки

19:05 10 мая Киев, Украина

Видеосервис Rutube, который в рф назвали "альтернативой" YouTube 9 мая подвергся кибератаке и до сих пор недоступен. Теперь точно версия, что он не подлежит восстановлению, кажется реальной.

Предположительно хакеры получили коды доступа к сайту, в компании отрицают утерю исходного кода сайта, а затянувшиеся технические работы объясняют сложным процессом восстановления «сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов».

Однако, сегодня, 10 мая, источники в видеохостинге рассказали изданию The Village, что был «полностью удален код сайта», из-за чего теперь Rutube «не подлежит восстановлению». При этом видеоконтент не пострадал.



Собеседник отметил, что помочь восстановить сайт должен бекап, но не ясно, остался ли у хакера доступ к системе.



В ходе кибернападения пострадали более 75% баз и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, уточнили в организации.



Напомним, в начале апреля Минобрнауки рф призвало вузы перенести свой контент с Youtube на российские Rutube и VK.Video. До этого, в конце марта, на Rutube переехал «Роскосмос», а власти рф начали вкладывать в Rutube значительные средства





После российского вторжения в Украину на Rutube переместились многие российские провластные телеканалы, поскольку YouTube стал блокировать их видео и аккаунты.

Rutube утверждает, что его аудитория достигла 25 миллионов, но эти данные вызывают сомнения. Аудитория YouTube — более двух миллиардов человек.