Российский телеканал «Дождь» приостановил работу

3 марта телеканал «Дождь», который был объявлен в России «иностранным агентом», заявил о временной приостановке работы в свете вводимых в России цензурных ограничений по освещению войны в Украине.
После прощания со зрителями в прямом эфире «Дождь» стал транслировать по кругу фрагмент «Лебединого озера» — балета, который без остановки транслировали советские телеканалы во время путча 1991 года.
Напомним, 1 марта сайт телеканала был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры за то, что журналисты якобы распространяли недостоверные данные о российской «спецоперации» в Украине, а также материалы, призывающие к экстремизму.
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