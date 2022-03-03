Российский телеканал «Дождь» приостановил работу

19:07 03 Март Киев, Украина

3 марта телеканал «Дождь», который был объявлен в России «иностранным агентом», заявил о временной приостановке работы в свете вводимых в России цензурных ограничений по освещению войны в Украине.

После прощания со зрителями в прямом эфире «Дождь» стал транслировать по кругу фрагмент «Лебединого озера» — балета, который без остановки транслировали советские телеканалы во время путча 1991 года.

"Генеральный директор и основатель «Дождя» (признан «иноагентом») Наталья Синдеева объявила 3 марта о приостановке работы телеканала. «Такого тяжелого решения еще в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому при принятии завтра закона [о фейках] работа будет практически невозможна. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", — заявила гендиректор и основатель «Дождя» Наталья Синдеева.

Напомним, 1 марта сайт телеканала был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры за то, что журналисты якобы распространяли недостоверные данные о российской «спецоперации» в Украине, а также материалы, призывающие к экстремизму.