Российский суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся воевать

В рф уволили военнослужащих-контрактников, которые отказались выполнять служебное задание на территории Украины и вернулись к постоянному месту службы.
В россии завершился суд о законности увольнения со службы 115 росгвардейцев, которые отказались воевать в Украине. Об этом сообщает Interfax.
Отмечается, что военнослужащие-контрактники были уволены после того, как отказались выполнять служебное задание на территории Украины и вернулись к постоянному месту службы.
Они оспорили увольнение в суде, однако суд и признал увольнение законным.
Ранее сообщалось, что до 40% контрактников, которые уже воевали против Украины, отказываются возвращаться на украинскую территорию.
Отмечается, что военнослужащие-контрактники были уволены после того, как отказались выполнять служебное задание на территории Украины и вернулись к постоянному месту службы.
Они оспорили увольнение в суде, однако суд и признал увольнение законным.
Ранее сообщалось, что до 40% контрактников, которые уже воевали против Украины, отказываются возвращаться на украинскую территорию.
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