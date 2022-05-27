Российский суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся воевать

09:25 27 мая Киев, Украина

В рф уволили военнослужащих-контрактников, которые отказались выполнять служебное задание на территории Украины и вернулись к постоянному месту службы.

 
В россии завершился суд о законности увольнения со службы 115 росгвардейцев, которые отказались воевать в Украине. Об этом сообщает Interfax.

Отмечается, что военнослужащие-контрактники были уволены после того, как отказались выполнять служебное задание на территории Украины и вернулись к постоянному месту службы.

Они оспорили увольнение в суде, однако суд и признал увольнение законным.

Ранее сообщалось, что до 40% контрактников, которые уже воевали против Украины, отказываются возвращаться на украинскую территорию.