Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9,5 годам колонии общего режима

Химкинский суд Московской области признал двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу, американку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.
Защита Грайнер просила учесть роль спортсменки в российском спорте и оправдать ее, либо назначить минимальное наказание.
Ранее США предложили россии обменять Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на торговца оружием Виктора Бута. Однако в кремле такую сделку посчитали неравноценной и потребовали добавить к Буту киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Сама Грайнер признала вину, но заявила, что не хочет быть «политической пешкой».
Ранее США предложили россии обменять Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на торговца оружием Виктора Бута. Однако в кремле такую сделку посчитали неравноценной и потребовали добавить к Буту киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Сама Грайнер признала вину, но заявила, что не хочет быть «политической пешкой».
Адвокаты спортсменки сообщили, что очень разочарована приговором. «Как профессиональные юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности», — говорится в заявлении команды.
По их словам, суд «полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины».
По их словам, суд «полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины».
Грайнер задержали 17 февраля 2022 в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейп с 0,7 г гашишного масла и затем обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В начале июля спортсменка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Она выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.
Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. До ареста она играла за екатеринбургский УГМК.
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