Российский суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9,5 годам колонии общего режима

19:14 04 августа Киев, Украина

Химкинский суд Московской области признал двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу, американку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Защита Грайнер просила учесть роль спортсменки в российском спорте и оправдать ее, либо назначить минимальное наказание.



Ранее США предложили россии обменять Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на торговца оружием Виктора Бута. Однако в кремле такую сделку посчитали неравноценной и потребовали добавить к Буту киллера Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.



Сама Грайнер признала вину, но заявила, что не хочет быть «политической пешкой».

«Я признаю свою вину по выдвинутым обвинениям. Я понимаю их, но у меня никогда не было намерения нарушить российское законодательство. Хочу, чтобы суд понимал, что это ошибка, которую я допустила в спешке. Я испытывала стресс и хотела быстрее вернуться к команде. Я знаю, все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — заявила баскетболистка

Адвокаты спортсменки сообщили, что очень разочарована приговором. «Как профессиональные юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности», — говорится в заявлении команды.



По их словам, суд «полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины».

«Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию», — добавили юристы.

Грайнер задержали 17 февраля 2022 в аэропорту Шереметьево. При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейп с 0,7 г гашишного масла и затем обвинили в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.



В начале июля спортсменка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Она выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.



Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. До ареста она играла за екатеринбургский УГМК.