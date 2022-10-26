08:59 26 октября Киев, Украина

Российский суд отклонил апелляцию американской баскетболистки Бриттни Грайнер , пытавшейся обжаловать тюремный приговор, который ей назначили в августе. В США назвали российский судебный процесс "бутафорным", а приговор – "непропорциональным".

Об этом сообщает BBC News.



Одна из лидеров "Финикс Меркьюри" в женской НБА и сборной США Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в Подмосковье. В россию баскетболистка приехала в межсезонье WNBA для игр за "Екатеринбург". Игрока арестовали за хранение и "контрабанду" картриджей для электронных сигарет с гашишным маслом. В августе ее приговорили к девяти годам в исправительной колонии.



Впоследствии американка подала на апелляцию, а президент США Джо Байден объявил , что готов обсудить ее дело с президентом россии владимиром путиным. Также американская и российская стороны вели переговоры по обмену заключенными, однако пока безрезультатно.



Во время слушания по апелляции Грайнер обратилась в суд по видеосвязи и попросила прощения за "искреннюю ошибку".

"Я очень надеюсь, что суд изменит приговор, ведь [этот процесс] был чрезвычайно стрессовым и травматическим, – сказала баскетболистка. – Люди с более тяжкими преступлениями получали меньший срок, чем я".

Суд отказался отменять предыдущий приговор: прокурор назвал августовское решение суда "честным". Грайнер, адвокаты которой перед этим признались, что не ожидали "чуда" от этого слушания, имеет право на повторную апелляцию.



В Белом доме назвали российский судебный процесс "бутафорией" и заверили, что будут продолжать бороться за ее освобождение. США считают, что спортсменку удерживают несправедливо и "при невыносимых обстоятельствах", а приговор называют "чрезмерным и непропорциональным".