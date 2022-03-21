Российский суд объявил Meta — материнскую компанию Facebook и Instagram — "экстремистской организацией"

16:20 21 марта Киев, Украина





Решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно, сказано в постановлении суда. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp, сказала судья.



Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам). Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta (владеет Facebook и Instagram) «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети за экстремистскую деятельность.Решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно, сказано в постановлении суда. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp, сказала судья.Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).



Иронично, что теперь даже за иконки Фейсбука и Инстаграма, например, на дверях кафе или ресторана, теперь могут привлечь на 15 суток, а покупку рекламы в Instagram и Facebook могут счесть финансированием экстремизма.



4 марта в России заблокировали Facebook, 14 марта — Instagram. Представитель Генпрокуратуры РФ говорил в суде, что в случае запрета Meta как «экстремистской организации» российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.