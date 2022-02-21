Российский суд намерен поквитаться с Facebook и Google

Мировой интернет-гигант Google признан Московским судом виновным сразу в двух административных правонарушениях.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Как ожидается, что сегодня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.
В отношении Facebook и Google составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.
В отношении Facebook и Google составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.
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