Российский суд намерен поквитаться с Facebook и Google

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.