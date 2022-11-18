Российский солдат из бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, уехал в Европу, где хочет дать показания против рф

16:42 18 ноября Киев, Украина

Принимавший участие в войне против Украины российский военнослужащий Никита Чибрин выехал в Европу, где планирует помочь судить руководство российской федерации.

Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин.

Никита проходил службу в "скандально" известной воинской части №51460, которая в начале войны оккупировала Бучу в Киевской области, в этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке. Он был связистом и работал в тыловом подразделении. Чибрин убеждает, что за все время пребывания в Украине никого не убил, пишет Осечкин.
"За этот месяц мы как могли проверяли "кейс Чибрина" и не смогли обнаружить никаких подтверждений того, что сам Никита участвовал в убийствах украинцев. Напротив, сам Никита связался с нами и запросил помощь в эвакуации, желая не только оказаться в Европе", но и дать подробные показания обо всем, что ему известно о войне с момента вторжения 24 февраля", - пишет правозащитник.
16 июня он покинул место расположения бригады, спрятавшись в машине с продуктами, попал в россию, затем в Казахстан, а оттуда в Испанию. 15 ноября он прибыл в Мадрид, где попросил убежища.

Чибрин передал правозащитникам материалы для разоблачения военных преступлений и преступлений против человечества и человечности. Он собирается дать показания и рассказать все, что видел во время оккупации Киевской области.
"Мы просим власти Испании и Европейского союза взять жизнь и судьбу Никиты Чибрина под политическое убежище и международную защиту, предоставить ему возможность сохранить свободу и здоровье, а также иметь возможность принять деятельное участие в международном расследовании военных преступлений и агрессии российской армии на территории Украины, свидетелем которых он был с 24 февраля по июнь 2022 года", — говорится в заявлении организации.