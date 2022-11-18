Российский солдат из бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, уехал в Европу, где хочет дать показания против рф

16:42 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Принимавший участие в войне против Украины российский военнослужащий Никита Чибрин выехал в Европу, где планирует помочь судить руководство российской федерации.Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин



Никита проходил службу в "скандально" известной воинской части №51460, которая в начале войны оккупировала Бучу в Киевской области, в этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке. Он был связистом и работал в тыловом подразделении. Чибрин убеждает, что за все время пребывания в Украине никого не убил, пишет Осечкин.

"За этот месяц мы как могли проверяли "кейс Чибрина" и не смогли обнаружить никаких подтверждений того, что сам Никита участвовал в убийствах украинцев. Напротив, сам Никита связался с нами и запросил помощь в эвакуации, желая не только оказаться в Европе", но и дать подробные показания обо всем, что ему известно о войне с момента вторжения 24 февраля", - пишет правозащитник.

16 июня он покинул место расположения бригады, спрятавшись в машине с продуктами, попал в россию, затем в Казахстан, а оттуда в Испанию. 15 ноября он прибыл в Мадрид, где попросил убежища.



Чибрин передал правозащитникам материалы для разоблачения военных преступлений и преступлений против человечества и человечности. Он собирается дать показания и рассказать все, что видел во время оккупации Киевской области.