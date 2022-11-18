Российский солдат из бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, уехал в Европу, где хочет дать показания против рф

Принимавший участие в войне против Украины российский военнослужащий Никита Чибрин выехал в Европу, где планирует помочь судить руководство российской федерации.
Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин.
Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин.
Никита проходил службу в "скандально" известной воинской части №51460, которая в начале войны оккупировала Бучу в Киевской области, в этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке. Он был связистом и работал в тыловом подразделении. Чибрин убеждает, что за все время пребывания в Украине никого не убил, пишет Осечкин.
16 июня он покинул место расположения бригады, спрятавшись в машине с продуктами, попал в россию, затем в Казахстан, а оттуда в Испанию. 15 ноября он прибыл в Мадрид, где попросил убежища.
Чибрин передал правозащитникам материалы для разоблачения военных преступлений и преступлений против человечества и человечности. Он собирается дать показания и рассказать все, что видел во время оккупации Киевской области.
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