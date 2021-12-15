Российский шпионаж: теперь и Болгария высылает российских дипломатов

Очередной шпионский скандал, связанный с Кремлем, уже никого не удивляет. Вчера пресс-служба главы правительства Болгарии Бойко Борисова сообщила о том, что болгарские власти намерены объявить персонами нон-грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже.
По его словам, София намерена и далее сотрудничать с Москвой, однако по-прежнему будет решительно отстаивать свою нацбезопасность.
Также Борисов сообщил, что действия шпионской сети в Болгарии осудили многие мировые лидеры, НАТО и Евросоюз.
В то же время, по данным росСМИ, в РФ пообещали зеркальные шаги на высылку их дипломатов.
Напомним, спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.
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