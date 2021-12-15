Российский шпионаж: теперь и Болгария высылает российских дипломатов

09:25 21 Март Киев, Украина

Очередной шпионский скандал, связанный с Кремлем, уже никого не удивляет. Вчера пресс-служба главы правительства Болгарии Бойко Борисова сообщила о том, что болгарские власти намерены объявить персонами нон-грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии", - сказал Борисов.

По его словам, София намерена и далее сотрудничать с Москвой, однако по-прежнему будет решительно отстаивать свою нацбезопасность.

"Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе Балканский поток, но шпионить за нашими возможностями в НАТО..." - отметил премьер и поблагодарил спецслужбы за работу.

Также Борисов сообщил, что действия шпионской сети в Болгарии осудили многие мировые лидеры, НАТО и Евросоюз.

В то же время, по данным росСМИ, в РФ пообещали зеркальные шаги на высылку их дипломатов.

Напомним, спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.