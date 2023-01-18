Российский Сбербанк начал работать в оккупированном Крыму

Сбербанк, отказавшийся работать в Крыму с 2014 года, из-за опасений попасть под санкции, которые в итоге все равно были наложены на него из-за войны, объявил о начале работы в оккупированном Крыму.
Указано, что постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. Также будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.
Как известно, сейчас в оккупированном Крыму работает ограниченное количество мелких банков и все они находятся под санкциями. Крупнейшие российские банки ранее неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения в Крыму из-за угрозы санкций со стороны США и ЕС.
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