Российский Сбербанк начал работать в оккупированном Крыму

12:22 18 января Киев, Украина

Сбербанк , отказавшийся работать в Крыму с 2014 года, из-за опасений попасть под санкции, которые в итоге все равно были наложены на него из-за войны, объявил о начале работы в оккупированном Крыму.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове", – говорится в сообщении.

Указано, что постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. Также будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.



Как известно, сейчас в оккупированном Крыму работает ограниченное количество мелких банков и все они находятся под санкциями. Крупнейшие российские банки ранее неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения в Крыму из-за угрозы санкций со стороны США и ЕС.