17:59 24 июня Киев, Украина

Пропагандист рф Тигран Кеосаян внесен в Казахстане в один список с террористами и «прочими нежелательными в Казахстане элементами», на границе по нему выставили «красные флажки».

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило агентство KazTAG.

«На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами — власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть», — заявил источник издания.

«Потому что, дорогие мои [казахи], если вы и дальше считаете, что можно быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — сказал муж Маргариты Симоньян.

Сразу после этого в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили о вероятности включения Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан. По словам источника KazTAG, «Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список „нежелательных“, был включен в него».



Парад 9 мая в Казахстане действительно отменили из-за финансовых обстоятельств. Парад не проводился в стране уже три года — в 2020 и 2021 году его отменили из-за коронавируса.