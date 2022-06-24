Российский пропагандист Тигран Кеосаян включен в Казахстане в один список с террористами

Пропагандист рф Тигран Кеосаян внесен в Казахстане в один список с террористами и «прочими нежелательными в Казахстане элементами», на границе по нему выставили «красные флажки».
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило агентство KazTAG.
В список пропагандист попал не просто так: в конце апреля Кеосаян, комментируя в одном из своих видео новость об отмене в Казахстане парада 9 мая, заявил, что «нашим ответственным лицам нужно переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений».
Сразу после этого в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили о вероятности включения Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан. По словам источника KazTAG, «Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список „нежелательных“, был включен в него».
Парад 9 мая в Казахстане действительно отменили из-за финансовых обстоятельств. Парад не проводился в стране уже три года — в 2020 и 2021 году его отменили из-за коронавируса.
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