Российский пропагандист Тигран Кеосаян пригрозил Казахстану судьбой Украины

18:19 27 апреля Киев, Украина

В видео на своем YouTubе-канале российский пропагандист Тигран Кеосаян выступил с угрозами в адрес Казахстана из-за отмены парада 9 мая.

«Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс или, вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран, и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть — кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные — это раз, или неоднозначные сигналы, — ну что же делать, относить к нашим врагам. По крайней мере в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь — спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?» — заявил Кеосаян в видео.

По словам официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова, в Казахстане сочли оскорбительными высказывания российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна об отношении страны к войне в Украине и он может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям. Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений. Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — сказал Смадияров.

Напомним, власти Казахстана отменили военные парады 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, сообщили в министерстве обороны страны, такое же решение было принято в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на отмену парадов, остальную часть праздничной программы оставят без изменений: по всей стране пройдут около 50 различных военно-патриотических мероприятий, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан.