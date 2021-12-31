Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки

18:17 23 Апрель Киев, Украина

Из-за предостережения врачей, что "через минимальное время лечить будет некого", оппозиционер Алексей Навальный прекращает голодовку.



Об этом говорится в Instagram политика.

"Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения… И слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания", — говорит Навальный.

Политик говорит, что требования допустить к нему врачей он не снимает из-за того, что у него пропадает чувствительность рук и ног.

"Но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", — сообщил оппозиционер.

Алексей Навальный отметил, что к голодовке в знак солидарности с ними присоединились и другие люди, в том числе участники движения "Голос Беслана".