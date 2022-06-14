Российский олигарх Кузьмичев проиграл суд о раскрытии адресов его недвижимости во Франции

09:18 14 июня Киев, Украина

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебный процесс с французским правительством по делу об обнародовании информации о местонахождении его виллы. Суд поддержал публикацию списка замороженного имущества.

Об этом сообщает Bloomberg.



Кузьмичев утверждал, что раскрытие этой информации поставило под угрозу жизнь его семьи. Однако суд пришел к выводу, что раскрытие местонахождения его дома в Париже и виллы на Ривьере было законным в рамках широкомасштабной заморозки российских активов в ответ на вторжение кремля в Украину. По мнению суда, раскрытие информации о недвижимости позволит избежать ее сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.

21 марта французские власти заморозили две яхты, принадлежащие Кузьмичеву (их общая стоимость составляет около €90 млн). Миллиардер также владеет виллой La Petite Ourse в элитном приморском городке Сен-Тропе на Французской Ривьере. Она была куплена за $57 млн через SCI Le Cedre Rouge. В апреле в соответствии с санкциями она также была заморожена. Forbes выяснил, что Кузьмичев также владеет тремя объектами недвижимости в большом жилом домe в центре Парижа. Все они также заморожены.



В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников. Среди них был и Алексей Кузьмичев.



Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза 15 марта. ЕС назвал его «одним из самых влиятельных лиц в россии», который «поддерживает деловые отношения с путиным». После этого бизнесмен вышел из состава владельцев Альфа-банка, а также покинул состав совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne. Кипрское гражданство Кузьмичев получил в феврале 2019 года, также паспорта Кипра были выданы его жене и трем детям. По оценке Forbes на 2021 год, его состояние составляло $7,8 млрд.