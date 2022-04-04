Российский Ми-24 сбит над Арменией — Азербайджан взял вину на себя

Вертолет Ми-24 принадлежащий Российской Федерации был сбит над Арменией, два человека погибли.
Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Министерство обороны России.
В Минобороны России также подтвердили, что два человека погибли в результате атаки, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Однако отмечается, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.
Кроме того, в МИД РФ заявили, что Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе, но вмешиваться в него не собирается.
МИД Азербайджана сообщил, что случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне.
Кроме того отмечается, что Баку готов выплатить компенсацию за сбитый случайно российский вертолет.
В дипведомстве отметили, что в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.
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