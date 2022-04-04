Российский Ми-24 сбит над Арменией — Азербайджан взял вину на себя

20:23 09 ноября Киев, Украина

Вертолет Ми-24 принадлежащий Российской Федерации был сбит над Арменией, два человека погибли.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Министерство обороны России.

"Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Командованием 102-й военной базы в Гюмри (Армения) ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по вертолету", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны России также подтвердили, что два человека погибли в результате атаки, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Однако отмечается, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.



Кроме того, в МИД РФ заявили, что Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе, но вмешиваться в него не собирается.





МИД Азербайджана сообщил, что случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне.



Кроме того отмечается, что Баку готов выплатить компенсацию за сбитый случайно российский вертолет.

"Все случилось из-за близости к зоне боевых действий, полета в темное время суток на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО", - заявили представители азербайджанского МИД.

В дипведомстве отметили, что в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.