Российский механизм платежей «в обход санкций» рухнул после отключения банков от SWIFT

18:34 07 июня Киев, Украина

Российское средство платежей в обход традиционных мировых валют оказалось неработоспособным. Индия не смогла расплатиться рупиями с конвертацией в российские рубли за поставки удобрений Белорусской калийной компании (БКК).



БКК с декабря находится под американскими санкциями и предложила индийскому клиенту — Indian Potash Ltd (IPL) — воспользоваться схемой «рупий-рубль» вместо обычной транзакции в долларах. Индийская компания согласилась, открыла счет в местном отделении Сбербанка и перечислила на него 1,77 млрд рупий.