Российский механизм платежей «в обход санкций» рухнул после отключения банков от SWIFT

Российское средство платежей в обход традиционных мировых валют оказалось неработоспособным. Индия не смогла расплатиться рупиями с конвертацией в российские рубли за поставки удобрений Белорусской калийной компании (БКК).
БКК с декабря находится под американскими санкциями и предложила индийскому клиенту — Indian Potash Ltd (IPL) — воспользоваться схемой «рупий-рубль» вместо обычной транзакции в долларах. Индийская компания согласилась, открыла счет в местном отделении Сбербанка и перечислила на него 1,77 млрд рупий.
Но лишь крайне незначительная часть этих средств была конвертирована в рубли для платежа БКК, а львиная доля «зависла» в российском банке, говорится в письме, которое на имя главы Сбербанка в Индии Ивана Носова отправили юристы IPL. Индийские клиенты были удивлены: они не только не смогли провести деньги, но и не получают ответа от Сбера. Письмо было направлено 23 мая, но спустя две недели банк продолжает хранить молчание.
Проблемы у банка — крупнейшего в рф по размеру активов — возникли из-за санкций, введенных после вторжения в Украину, рассказал один из источников Reuters: «Платежи в рублях столкнулись со сложностями, поскольку российские банки были отключены от SWIFT».
Без доступа к системе, которая связывает между собой 11 миллионов финансовых институтов по всему миру, обрабатывая миллиарды транзакций в день, с начала марта остались ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ. В начале июня в рамках шестого пакета санкций ЕС от SWIFT были отключены Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Из крупных банков с государственным участием лишь Газпромбанк остается полноценным участником SWIFT, обрабатывая платежи за газ, отказаться от которого Евросоюз пока не может.
В седьмой пакет санкций, работу над которым ЕС начал сразу после шестого, может быть включен полный SWIFT-бойкот всех без исключения российских банков, заявил во вторник глава МИД Польши Збигнев Рау.
Понимая, что нужно спешить, российские власти уговаривают оставшихся торговых партнеров переходить на оплату в нацвалютах, по альтернативным платежным каналам. Но Индия пока не видит смысла торопиться, рассказали Reuters источники в Дели. По словам одного из низ, индийское правительство поставило на паузу переход на торговлю в рупиях и рублях и ждет деэскалации ситуации в Украине.
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