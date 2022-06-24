Российский лоукостер "Победа" уверенно летит в сторону банкротства

Очередной провал импортозамещения, авиакомпания "Победа", которая обеспечивала себе основной доход не за счёт продажи билетов, а за счёт дополнительных платежей (багаж, выбор места, страховка и т.д.), столкнулась с огромными финансовыми трудностями.
Авиационный бренд оказался критически зависимым от западных сервисов. После перехода на российскую систему бронирования и систему управления доходами компания столкнулась с 50% падением дохода от дополнительных услуг до 200 млн руб в неделю, и 15% снижением ежедневных бронирований авиабилетов.
Скоро россиянам останется возможность летать только поездами морского флота.
Авиационный бренд оказался критически зависимым от западных сервисов. После перехода на российскую систему бронирования и систему управления доходами компания столкнулась с 50% падением дохода от дополнительных услуг до 200 млн руб в неделю, и 15% снижением ежедневных бронирований авиабилетов.
Скоро россиянам останется возможность летать только поездами морского флота.
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