Российский хакер пытался атаковать сеть компании Илона Маска

17:26 28 Август Киев, Украина

ФБР задержало российского хакера Егора Крючкова, который готовил кибератаку на бизнес Илона Маска.



Серьезность атаки американский предприниматель подтвердил в своем Twitter. Таким образом он отреагировал на публикацию калифорнийской мультимедийной компании Teslarati, специализирующейся на освещении деятельности Tesla, Space X и других инновационных проектах Маска.





Из публикации следует, что атака на компьютерные сети Tesla была серьезно подготовлена. Отмечается, что Крючков и его группа нашли русскоязычного сотрудника, который не является гражданином США, предприятия Gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей - ред.) в Неваде, принадлежащего компании Tesla, его имя не разглашается. Известно только, что он имеет доступ к компьютерным сетям Tesla. Контакт был установлен в мессенджере WhatsApp 16 июля, пишет издание.

Крючков прилетел в США 28 июля по туристической визе. 31 июля он арендовал номер в Неваде. После совместной поездки на пикник на озеро Тахо, где Крючков всячески избегал возможности попасть на совместные фотографии, состоялась еще одна встреча, во время которой российский хакер предложил работнику Tesla до 1 млн долларов наличными или биткоинами. Тот, в свою очередь, должен был запустить предоставленную Крючковым вредоносную программу в компьютерные сети Tesla. Хакеры планировали похитить корпоративные данные и потребовать за них выкуп, отмечает издание.

Работник Tesla после этой встречи, как сообщается, проинформировал о планах руководство компании и его дальнейшее общение с российским хакером проходило под контролем ФБР. Как сообщается в публикации, к которой приложены документы ФБР, в результате была получена, в частности, информация, что именно Крючков и его подельники стоят за атакой на сети американской компании CWT Travel, которая в итоге выплатила злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долларов.

19 августа сотрудник Tesla встретился с Крючковым и получил от него аванс в 11 тыс. долларов. Однако двумя днями позднее хакер сообщил ему, что проведение операции откладывается на более поздний срок. Крючков также рассказал, что сам он покидает Неваду. 22 августа российский хакер был арестован в Лос-Анджелесе.