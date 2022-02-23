Российский хакер Евгений Никулин приговорен к 7 годам лишения свободы

09:22 30 Сентябрь Киев, Украина

29 сентября российский хакер Евгений Никулин федеральным судом США в Сан-Франциско был приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Его обвиняют в хакерском взломе LinkedIn, DropBox и других интернет-компаний.



Судья отметил, что приговор о 88 месяцах тюремного заключения учитывает те четыре года, которые Никулин провел за решеткой в ожидании приговора. Судья также отметил, что у Никулина есть 10-летняя дочь в России и его мать может не прожить достаточно долго, чтобы он снова ее увидел. Его адвокат Валерий Нечай сказал, что за последние годы она перенесла четыре операции на позвоночнике и три инсульта.



Приговором Никулина завершился почти четырехлетний процесс, начавшийся с его неожиданного ареста в Чешской Республике в октябре 2016 года. Прокуратура требовала для Никулина до 12 лет тюремного заключения после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.



Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также самоубийство его старшего брата. Они просили приговорить его к сроку заключения, который бы соответствовал тому, что он уже находился под арестом с момента задержания в Праге.



Никулин, который был экстрадирован в США через 17 месяцев после ареста, стал объектом преследования правоохранительных органов США в рамках многолетней кампании по аресту некоторых из самых известных российских хакеров и подозреваемых в киберпреступлениях. Более 10 человек были арестованы в разных странах. Москва в ответ обвинила Вашингтон в «охоте» на российских граждан.



Кампания подорвала многолетнее сотрудничество между правоохранительными органами США и российской разведкой по разным киберинициативам. Однако это также дало представление о том, как российские спецслужбы, в том числе ФСБ, использовали хакеров в рамках своих операций, включая усилия, задокументированные разведкой США и комитетами Конгресса США, для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.