Российский гонщик показал нацистский жест на чемпионате в ЕС: с ним расторгла контракт команда и осудили в мире

18:48 11 апреля Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте FIA.



15-летний Артем Северюхин в этом году занял первое место в гонке первого этапа турнира чемпионата Европы по картингу среди юниоров, проходившего в Португалии. Русский выступал под итальянским флагом, ведь федерация накануне запретила спортсменам



10 апреля, в момент, когда Северюхин стоял на пьедестале и начал раздаваться гимн Италии, он ударил себя в грудь, и поднял руку в Международная автомобильная федерация (FIA) расследует "неприемлемое поведение" российского гонщика Артема Северюхина, который во время церемонии награждения на чемпионате мира по картингу поднял руку в нацистском приветствии.Об этом сообщили на сайте FIA.15-летний Артем Северюхин в этом году занял первое место в гонке первого этапа турнира чемпионата Европы по картингу среди юниоров, проходившего в Португалии. Русский выступал под итальянским флагом, ведь федерация накануне запретила спортсменам из России и Беларуси выступать под флагами своих стран из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.10 апреля, в момент, когда Северюхин стоял на пьедестале и начал раздаваться гимн Италии, он ударил себя в грудь, и поднял руку в

нацистском приветствии и начал смеяться.

Поступок россиянина вызвал волну возмущения и с призывами пожизненно отстранить его от соревнований выступили многие. Отреагировать на случай FIA призвал украинский гонщик Иван Пеклин .

“Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю FIA к действиям», – написал он в инстаграм-сторис.

Также в сети начали распространять скриншот комментариев в фейсбуке, которые оставила мать Северюхина Татьяна. Она пыталась оправдать поведение сына, рассказывая, что он “отправил сердечки ей и команде” .

"Люди верят в то, что хотят верить, слышат то, что хотят слышать и видят то, что хотят видеть", - написала она.

Прокомментировал историю с поведением Северюхина и его бывший тренер Александр Тегай. Он предположил, что "Артем просто эмоционально радовался победе, гордился за себя и команду".



Кроме расследования, которое предстоит провести Международной автомобильной федерации, уже известно, что шведская команда Ward Racing, за которую выступал Северюхин, решила расторгнуть с ним контракт.

“Действия Артема Северюхина… никак не отображают взгляды и ценности Ward Racing. Напротив, Ward Racing поддерживает международное сообщество, осуждающее вторжение России в Украину, и выражает свою солидарность с людьми, страдающими этим непровоцированным и ужасным нападением… Кроме того, как граждане Швеции, мы гордимся нашей страной, которая приняла историческое решение отправить в Украину оружие для борьбы с российской армией", – подчеркнули они.

Прокомментировал свой поступок и сам Северюхин. Он возразил, что поднял руку в нацистском приветствии:

“Я выиграл раунд чемпионата Европы и был очень счастлив. Я из России. Я поблагодарил команду и моих родственников из России. Кто-то увидел в моих действиях дурной жест, но это не так. Я просто поблагодарил их. Я россиянин, я из России, и я стою за свою страну”, сказал Северюхин.

Отметим, что в большинстве стран мира за демонстрацию нацистской символики грозит уголовная ответственность