Российский гонщик показал нацистский жест на чемпионате в ЕС: с ним расторгла контракт команда и осудили в мире

Международная автомобильная федерация (FIA) расследует "неприемлемое поведение" российского гонщика Артема Северюхина, который во время церемонии награждения на чемпионате мира по картингу поднял руку в нацистском приветствии.
Об этом сообщили на сайте FIA.
15-летний Артем Северюхин в этом году занял первое место в гонке первого этапа турнира чемпионата Европы по картингу среди юниоров, проходившего в Португалии. Русский выступал под итальянским флагом, ведь федерация накануне запретила спортсменам из России и Беларуси выступать под флагами своих стран из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.
10 апреля, в момент, когда Северюхин стоял на пьедестале и начал раздаваться гимн Италии, он ударил себя в грудь, и поднял руку в
Об этом сообщили на сайте FIA.
15-летний Артем Северюхин в этом году занял первое место в гонке первого этапа турнира чемпионата Европы по картингу среди юниоров, проходившего в Португалии. Русский выступал под итальянским флагом, ведь федерация накануне запретила спортсменам из России и Беларуси выступать под флагами своих стран из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.
10 апреля, в момент, когда Северюхин стоял на пьедестале и начал раздаваться гимн Италии, он ударил себя в грудь, и поднял руку в
нацистском приветствии и начал смеяться.
Поступок россиянина вызвал волну возмущения и с призывами пожизненно отстранить его от соревнований выступили многие. Отреагировать на случай FIA призвал украинский гонщик Иван Пеклин .
Также в сети начали распространять скриншот комментариев в фейсбуке, которые оставила мать Северюхина Татьяна. Она пыталась оправдать поведение сына, рассказывая, что он “отправил сердечки ей и команде” .
Прокомментировал историю с поведением Северюхина и его бывший тренер Александр Тегай. Он предположил, что "Артем просто эмоционально радовался победе, гордился за себя и команду".
Кроме расследования, которое предстоит провести Международной автомобильной федерации, уже известно, что шведская команда Ward Racing, за которую выступал Северюхин, решила расторгнуть с ним контракт.
Прокомментировал свой поступок и сам Северюхин. Он возразил, что поднял руку в нацистском приветствии:
Отметим, что в большинстве стран мира за демонстрацию нацистской символики грозит уголовная ответственность
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