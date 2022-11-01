Российский Газпром сократил поставки газа в Молдову

Газпром утвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн кубометров газа в сутки в ноябре, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.
Об этом накануне сообщил в Telegram министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.
По его словам, поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.
Газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель – Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.
Министр отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно.
Об этом накануне сообщил в Telegram министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.
По его словам, поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.
Газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель – Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.
Министр отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно.
Спину уточнил, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.
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