Российский диктатор встретился с лидером Северной Кореи

10:52 13 сентября Киев, Украина





Об этом сообщают российские СМИ.



Ким Чен Ын прибыл на поезде и прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье. Здесь его ждал президент россии, владимир путин, и встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.



На вопрос, будет ли россия помогать КНДР строить спутники, путин ответил: "Мы поэтому и приехали на космодром "Восточный". Российский президент владимир путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились для переговоров на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке россии.Об этом сообщают российские СМИ.Ким Чен Ын прибыл на поезде и прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье. Здесь его ждал президент россии, владимир путин, и встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.На вопрос, будет ли россия помогать КНДР строить спутники, путин ответил: "Мы поэтому и приехали на космодром "Восточный".

"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - отметил российский диктатор.

Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.