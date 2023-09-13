Российский диктатор встретился с лидером Северной Кореи

Российский президент владимир путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретились для переговоров на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке россии.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ким Чен Ын прибыл на поезде и прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье. Здесь его ждал президент россии, владимир путин, и встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
На вопрос, будет ли россия помогать КНДР строить спутники, путин ответил: "Мы поэтому и приехали на космодром "Восточный".
Об этом сообщают российские СМИ.
Ким Чен Ын прибыл на поезде и прибыл на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье. Здесь его ждал президент россии, владимир путин, и встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
На вопрос, будет ли россия помогать КНДР строить спутники, путин ответил: "Мы поэтому и приехали на космодром "Восточный".
Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.
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