Российский депутат пообещал "мальчику Вове из Киева" ракетный обстрел на Новый год

Депутат российской государственной думы от фракции "Справедливая россия - За правду" Олег Нилов пообещал "мальчику Вове из Киева" подарить на Новый год ракетный обстрел.
Об этом политик сказал во время благотворительной ежегодной акции "Елка желаний", которая проводилась в Москве 14 декабря.
На видео, обнародованном в социальных сетях, Нилов снимает с елки записку, после чего зачитывает ее содержание.
Об этом политик сказал во время благотворительной ежегодной акции "Елка желаний", которая проводилась в Москве 14 декабря.
На видео, обнародованном в социальных сетях, Нилов снимает с елки записку, после чего зачитывает ее содержание.
Депутат ГД Олег Нилов пошутил на благотворительной елке:— Dmitry Kolezev (@kolezev) December 14, 2022
«Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди».
Полная моральная деградация. Похоже, они вообще перестали осознавать категории добра и зла. pic.twitter.com/jc1aRKjR8Q
После этого Нилов объяснил, что пошутил.
Коллега Нилова, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отреагировал на "шутку" депутата, закрыв лицо рукой.
"Ёлка желаний" - предновогодняя акция госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написанные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют. В нынешнем году открытки с желаниями писали также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.
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