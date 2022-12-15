Российский депутат пообещал "мальчику Вове из Киева" ракетный обстрел на Новый год

14:44 15 декабря Киев, Украина

Депутат российской государственной думы от фракции "Справедливая россия - За правду" Олег Нилов пообещал "мальчику Вове из Киева" подарить на Новый год ракетный обстрел.

Об этом политик сказал во время благотворительной ежегодной акции "Елка желаний", которая проводилась в Москве 14 декабря.

На видео, обнародованном в социальных сетях, Нилов снимает с елки записку, после чего зачитывает ее содержание.
"Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди", - говорит депутат.
После этого Нилов объяснил, что пошутил.
"Это шутка, конечно, такая", — заметил политик.
Коллега Нилова, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отреагировал на "шутку" депутата, закрыв лицо рукой.
 
"Ёлка желаний" - предновогодняя акция госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написанные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют. В нынешнем году открытки с желаниями писали также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.
 
 