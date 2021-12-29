Российский атомный крейсер "Омск" всплыл у берегов Аляски

12:19 28 Август Киев, Украина

Северное командование Вооруженных сил США: "Командование ведет тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности".



Подлодка всплыла в международных водах далеко за пределами территориальных вод США. Она не подавала запросов об оказании помощи, но в случае необходимости американцы готовы ее оказать.



В то же время, источник российского СМИ в Тихоокеанском флоте заявил, что подлодка - это атомный подводный крейсер "Омск", который участвует в учениях.



27 августа в Минобороны РФ сообщали о тактических учениях Тихоокеанского флота в акватории Берингова моря при участии атомного подводного крейсера "Омск" и ракетного крейсера "Варяг".