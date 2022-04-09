Российский Sputnik V может попасть в список рекомендуемых ВОЗ вакцин

09:13 13 ноября Киев, Украина

Совсем недавно Евросоюз был намерен использовать против коронавируса вакцины исключительно европейских производителей, закупка же российской вакцины Sputnik V не рассматривалась. На сегодняшний день ситуация изменилась и в ВОЗ приняли решение проверить Sputnik V на соответствие критериям включения в список, который будет рекомендован для использования в чрезвычайных ситуациях.



Отмечается, что переговоры между организациями продолжаются.

"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты", - заявили в ВОЗ.

Так, список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях пока не составлен. В организации над ним работают. Как только перечень будет готов, ВОЗ будет рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из него.



По данным агентства, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.