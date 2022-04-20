Российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне

19:47 20 апреля Киев, Украина

Организаторы международного теннисного турнира Уимблдон отстранили от участия спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
 
Таким образом Уимблдонский клуб решил сделать свой вклад в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России. Если в ближайшее время международная ситуация изменится, организация сможет пересмотреть свое решение.
«Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», — говорится в пресс-релизе организации.
Российских и белорусских теннисистов также не допустят на британские турниры травяного сезона, предшествующие Уимблдону.

С начала войны России против Украины белорусских и/или российских спортсменов отстранили от участия в своих соревнованиях:
  • Международная федерация университетского спорта;
  • Международная федерация гимнастики;
  • Международная федерация плавания;
  • Международная федерация баскетбола;
  • Международная федерация хоккея.;
  • ФИФА объявила о лишении России всех матчей на ее территории и перенесла во Францию финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года, который должен был пройти на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге;
  • Из России перенесли чемпионат Европы по керлингу 2022 года;
  • Европейская федерация регби приостановила проведение соревнований на территории России;
  • Международная федерация спортивного скалолазания отменила этап Кубка мира в Москве;
  • Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Беларуси в организации.