Российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдоне

19:47 20 апреля Киев, Украина

Организаторы международного теннисного турнира Уимблдон отстранили от участия спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Таким образом Уимблдонский клуб решил сделать свой вклад в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России. Если в ближайшее время международная ситуация изменится, организация сможет пересмотреть свое решение.

«Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом», — говорится в пресс-релизе организации.

Российских и белорусских теннисистов также не допустят на британские турниры травяного сезона, предшествующие Уимблдону.



С начала войны России против Украины белорусских и/или российских спортсменов отстранили от участия в своих соревнованиях: