Российских спортсменов лишили флага страны на два года

08:34 18 декабря Киев, Украина

Спортсменам из Российской Федерации запретили появляться на международных соревнованиях под своим флагом , наказание началось 17 декабря и продлится до декабря 2022 года.

Такое решение принял спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Запрет не распространяется на болельщиков на трибунах.



Также России запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.



CAS также объявил в четверг о решении запретить российским официальным лица в течение двух лет посещать Олимпиады и чемпионаты мира.



В релизе суда поясняется, что запрет на посещения "касается Олимпийских и Паралимпийских игр, как летних, так и зимних, а также - мировых первенств". При этом в CAS подчеркивают, что в этом правиле возможны некоторые исключения.



В частности, российские официальные лица смогут присутствовать на таких соревнованиях по приглашению глав государств или правительств стран-организаторов.



Российское антидопинговое агентство, согласно решению CAS оштрафовано на $1,27 млн, которые оно должно выплатить в качестве возмещений расходов, понесенных Всемирным антидопинговым агентством на расследование нарушений в Московской лаборатории.



Также РУСАДА должна в течение 90 дней выплатить ВАДА штраф либо в $100 тыс., либо в размере 10% от доходов ВАДА за 2019 год. Суд поясняет, что нужно выбрать из этих двух вариантов тот, при котором выплачиваемая сумма будет меньше всего.



Кроме того, РУСАДА, по решению суда, предстоит за 90 дней выплатить ВАДА 400 тыс. швейцарских франков (около $451 тыс.), чтобы покрыть различные расходы, связанные с подготовкой к слушаниям в CAS.



Наконец, суд постановил, что расходы на арбитраж должны на 80% компенсировать в РУСАДА, а остальные 20% - WADA.



В CAS поясняют, что выплата этих сумм приблизит РУСАДА к полному восстановлению членства в ВАДА. "Для восстановления РУСАДА требуется выполнить все поставленные условия в течение двухлетнего периода, а также перечислить все штрафы и другие выплаты", - говорится в релизе суда.