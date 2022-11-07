Российских провайдеров начнут отключать от интернета за доступ к запрещенным ресурсам

09:59 07 ноября Киев, Украина

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рф (Роскомнадзор) потратит 1,2 млрд руб. на систему отслеживания операторов связи, которые не исполняют требования ведомства и не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на проект постановления правительства.

Эксперты предупреждают, что нарушителям грозит отключение от сети и прекращение работы.



Разработкой системы отслеживания маршрутов трафика займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданный в рамках закона «о суверенном Рунете». Это «своего рода головной центр по обеспечению жизнедеятельности фильтрации трафика».



Центр также отвечает за установку на все сети связи в стране специального оборудования — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Главная их функция — ограничение доступа к запрещенным в россии ресурсам. По состоянию на март 2020 года такое оборудование фильтровало 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет.



Кроме установки «блокираторов» Центр ведет реестры IP-адресов и их владельцев, а также проверяет качество фильтрации, поясняет независимый IT-специалист Филипп Кулин. По его словам, новая система ЦМУ ССОП будет использоваться для отключения тех сетей, на которых не установлены ТСПУ.

«По закону все коммутации внутри страны должны осуществляться только с теми, кто сдал сведения в Роскомнадзор и подключен к ЦМУ ССОП. Остальным грозит экскоммуникация, а тем, кто коммуницирует с экскоммуницированными, — штрафы», — пояснил Кулин.

Это приведет к тому, что после введения новой системы мониторинга многие операторы будут вынуждены прекратить работу, поскольку не смогут передавать информацию своих абонентов абонентам других операторов и провайдеров, прогнозирует эксперт. При этом он отмечает, что 1,2 млрд руб. на создание такой системы — это слишком большая сумма.



Система мониторинга маршрутов трафика по набору функций будет напоминать интернет-регистратор RIPE (отвечает за распределение IP-адресов по всему миру) и другие организации, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Когда шли обсуждения „суверенного интернета“, они (другие организации. — ТМТ) предлагали Роскомнадзору сделать совместный мониторинг. Но зачем делать совместный, если можно потратить миллиард?» — отмечает эксперт.