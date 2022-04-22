Российских пилотов начали готовить к отключению GPS

Росавиация рекомендовала российским пилотам подготовиться к отключению самолетов от американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS), пишут «Известия». Ранее о возможных сбоях предупреждал европейский авиарегулятор.
Летчикам необходимо незамедлительно сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» и связанной с ней авионики — пока авиакомпании не фиксировали таких проблем. Также при планировании полетов экипажи должны быть готовы к выполнению взлета и посадки без помощи спутникового сигнала. Положение самолета в полете пилоты смогут контролировать с помощью традиционных навигационных средств, а заходить на посадку и лететь по заданному маршруту — благодаря радиотехнике.
17 марта «Агентство ЕС по безопасности полетов» (EASA) сообщило, что с 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены навигационных сигналов, что в некоторых случаях приводило к изменению маршрута и сложностям с безопасной посадкой. Это происходило вблизи Калининградской области и прибалтийских стран, в Черном море, на востоке Финляндии, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и Ирака.
Опрошенные «Известиями» представители авиасферы отметили, что сбои в работе GPS были и раньше, но даже если Россию отключат от системы, это не скажется на безопасности полетов: пилоты умеют работать без этой технологии, а на воздушных судах есть альтернативная система.
Главный редактор авиапортала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин уточнил, что на земле остались приводные радиостанции, дальномерные радиомаяки и другие устройства, которые являются основным средством аэронавигации. Для захода на посадку аэродромы оборудованы корректирующими станциями GBAS для спутниковой системы GLS, обычные курсо-глиссадные системы также работают.
19 марта, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россию могут отключить от GPS, но технически это сложно реализовать. По его словам, орбитальная группировка не может выборочно отключать какую-то страну, не затронув при этом соседние государства.
Летчикам необходимо незамедлительно сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» и связанной с ней авионики — пока авиакомпании не фиксировали таких проблем. Также при планировании полетов экипажи должны быть готовы к выполнению взлета и посадки без помощи спутникового сигнала. Положение самолета в полете пилоты смогут контролировать с помощью традиционных навигационных средств, а заходить на посадку и лететь по заданному маршруту — благодаря радиотехнике.
17 марта «Агентство ЕС по безопасности полетов» (EASA) сообщило, что с 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены навигационных сигналов, что в некоторых случаях приводило к изменению маршрута и сложностям с безопасной посадкой. Это происходило вблизи Калининградской области и прибалтийских стран, в Черном море, на востоке Финляндии, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и Ирака.
Опрошенные «Известиями» представители авиасферы отметили, что сбои в работе GPS были и раньше, но даже если Россию отключат от системы, это не скажется на безопасности полетов: пилоты умеют работать без этой технологии, а на воздушных судах есть альтернативная система.
Главный редактор авиапортала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин уточнил, что на земле остались приводные радиостанции, дальномерные радиомаяки и другие устройства, которые являются основным средством аэронавигации. Для захода на посадку аэродромы оборудованы корректирующими станциями GBAS для спутниковой системы GLS, обычные курсо-глиссадные системы также работают.
19 марта, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россию могут отключить от GPS, но технически это сложно реализовать. По его словам, орбитальная группировка не может выборочно отключать какую-то страну, не затронув при этом соседние государства.
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