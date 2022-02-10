Российские военные самолеты в воздушном пространстве Соединенного Королевства

Из сообщения Королевских ВВС стало известно, что два британских истребителя Typhoon перехватили и сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства.
/>"Истребители были подняты в воздух с авиабазы Люкерз и направлены для перехвата двух самолетов. Они были идентифицированы как два российских патрульных противолодочных самолета Ту-142", - говорится в сообщении.
Британские истребители сопровождали российские военные самолеты, выполнявшие полеты над Северным морем в южном направлении.
Их полеты отслеживались натовским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.
Слежение истребителей за российскими самолетами осуществлялось до тех пор, пока они не покинули зону ответственности Великобритании.
По данным британских ВВС, за полетами российских военных самолетов также следили норвежские истребители, самолеты быстрого реагирования ВВС Франции и Дании.
Тем временем в Минобороны РФ уверяют, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 "выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана" и сопровождались истребителями иностранных государств.
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