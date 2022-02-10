Российские военные самолеты в воздушном пространстве Соединенного Королевства

06:26 18 Сентябрь Киев, Украина

Из сообщения Королевских ВВС стало известно, что два британских истребителя Typhoon перехватили и сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142, которые приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства.