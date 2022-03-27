Российские военные планы расширяются. Кто станет следующей целью

Россия, судя по всему, намерена полномасштабно атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в сервисе микроблогов Twitter.

Он уточнил, что об этом официально заявил российский депутат Савостьянов.

"Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – говорится в сообщении.

Также Михаил Подоляк добавил, что в это время на захваченных и оккупированных территориях войскам РФ не удается получить поддержку населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики.

"Лишь репрессии, применение оружия, угрозы. Жители наших городов выходят на массовые протесты", — заметил он.

Ранее говорилось, что президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши. Об этом заявил экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша понимает все угрозы со стороны России, а потому уже готовится к возможной атаке государства-агрессора.