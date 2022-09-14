Российские военные объекты останутся в Беларуси еще на 25 лет - СМИ

Россия продлила срок размещения своих военных объектов в Беларуси на 25 лет.
Об этом заявила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале.
В частности, госдума рф в среду, 14 сентября, ратифицировала соответствующие протоколы, которые касаются двух военных объектов - Барановичи и Вилейка.
Протоколы о продлении сроков использования этих военных объектов ратифицированы в Беларуси еще в марте 2022 года. Россия их использует "на безвозмездной основе".
Продление срока размещения не более чем "техническое мероприятие", так как оба объекта арендовались по договору с 6 января 1995 года, который просто истек 30 мая 2021 года, заявили в мониторинговой группе.
В частности, госдума рф в среду, 14 сентября, ратифицировала соответствующие протоколы, которые касаются двух военных объектов - Барановичи и Вилейка.
Протоколы о продлении сроков использования этих военных объектов ратифицированы в Беларуси еще в марте 2022 года. Россия их использует "на безвозмездной основе".
Продление срока размещения не более чем "техническое мероприятие", так как оба объекта арендовались по договору с 6 января 1995 года, который просто истек 30 мая 2021 года, заявили в мониторинговой группе.
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