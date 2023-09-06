Российские власти заявили об "атаке беспилотников" на Калужскую область

08:58 16 августа Киев, Украина

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 16 августа на юге региона были сбиты три беспилотных летательных аппарата.



По словам Шапшы, жертв и разрушений нет.



Министерство обороны россии заявило, что "попытка атаки" на объекты в Калужской области произошла около 5 утра.



В ведомстве уточнили, что российскими средствами ПВО все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены.