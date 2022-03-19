Российские суда не смогут выйти в море — им отключили обновления навигационных карт

18:39 18 марта Киев, Украина

До недавнего времени навигационные карты поставляла компания «Регистр Ллойда Вояж Рус», российский офис которой зарегистрирован в Санкт-Петербурге.



Она уже официально уведомила российских клиентов, что прекращает продажу и обновление всех своих продуктов и сервисов из-за развязанной Россией войны в Украине.

«Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом. В этом случае в течение всего года поступают свежие корректуры. И суда, ходящие по электронным картам, получают в портах эти обновленные продукты и после этого уже выходят в море . Что будет без обновления электронных карт? Инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской стороне, так и за пределами РФ. В последнем случае судно не сможет вернуться домой» — рассказал гендиректор российской компании НавМарин, Алексей Мигалин.

На сегодняшний день ситуация с обновлением электронных карт — это реальная проблема для российских судов.