Российские стартапы погнали из главного IT-офшора США

18:31 15 августа Киев, Украина

В штате США Делавэр, где регистрируется большинство стартапов, компании с российскими корнями столкнулись с большими трудностями.

Об этом пишет The Bell.



Офшоры в Делавэре не подлежат налогообложению, если бизнес ведется не в США. Зарегистрировать фирму здесь можно за две недели, при этом основателям не требуется даже проживать в США — компании нужно только нанять регистрационного агента.



Однако сейчас агенты отказываются работать с российскими бизнесменами. Свое решение они мотивируют запретом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу лицам, находящимся в российской федерации.



Власти штата при определении «российского лица» пользуются определением Минфина США № 1034. Федеральные власти под этим термином понимают физическое лицо, являющееся гражданином или принятым в гражданство российской федерации, либо юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством российской федерации. Такой формулировки обязаны придерживаться все штаты и компании в США.



При этом агенты чаще всего не проверяют, живет ли основатель стартапа в данный момент в россии или нет. В черные списки попадают предприниматели, указавшие при регистрации российские адреса. У бизнесменов, оставшихся без регистрации, есть несколько вариантов действий, отмечает издание. Часть из них открывают юрлицо в другом штате, некоторые собираются спорить с властями Делавэра.