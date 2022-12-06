Российские СМИ заявили об атаке беспилотников на комбинат "Слава" в Брянской области

Российские средства массовой информации сообщили об атаке на комбинат "Слава", расположенный в Брянской области в 80 километрах от границы с Украиной.
В частности, об этом пишет Telegram-канал Baza
В частности, об этом пишет Telegram-канал Baza
По данным издания, комбинат, находящийся в 80 километрах от границы россии и Украины, был атакован в ночь на 6 декабря.
Baza утверждает, что к тому моменту пятитонные резервуары были пусты, из-за чего серьезного пожара удалось избежать.
Ранее комбинат "Слава" уже подвергался атакам с помощью беспилотников. 30 ноября после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара.
Ранее комбинат "Слава" уже подвергался атакам с помощью беспилотников. 30 ноября после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии