Российские СМИ заявили об атаке беспилотников на комбинат "Слава" в Брянской области

11:30 06 декабря Киев, Украина

Российские средства массовой информации сообщили об атаке на комбинат "Слава", расположенный в Брянской области в 80 километрах от границы с Украиной.



В частности, об этом пишет Telegram-канал Baza

"В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом", — говорится в сообщении.

По данным издания, комбинат, находящийся в 80 километрах от границы россии и Украины, был атакован в ночь на 6 декабря.

"На территорию комбината залетели около двух беспилотников — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом", — отмечается в сообщении.