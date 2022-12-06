Российские СМИ заявили об атаке беспилотников на комбинат "Слава" в Брянской области

11:30 06 декабря Киев, Украина

Российские средства массовой информации сообщили об атаке на комбинат "Слава", расположенный в Брянской области в 80 километрах от границы с Украиной.

В частности, об этом пишет Telegram-канал Baza
"В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом", — говорится в сообщении.
По данным издания, комбинат, находящийся в 80 километрах от границы россии и Украины, был атакован в ночь на 6 декабря.
"На территорию комбината залетели около двух беспилотников — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом", — отмечается в сообщении.
Baza утверждает, что к тому моменту пятитонные резервуары были пусты, из-за чего серьезного пожара удалось избежать.

Ранее комбинат "Слава" уже подвергался атакам с помощью беспилотников. 30 ноября после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара.