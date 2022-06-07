Российские сайты массово удаляют информацию о погибших в Украине военных

Сайты рф массово удаляют страницы памяти военнослужащих армии рф, погибших во время войны в Украине.
Делается это из-за решения Светлогорского суда, признавшего указанную информацию государственной тайной, пишет местное издание 60.RU.
В сообщении пояснили, что Светлогорский городской суд Калининградской области рассмотрел иск военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, потребовавший признать список погибших в Украине военных, размещенный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной для распространения в российской федерации.
Мнение прокуратуры поддержал представитель роскомнадзора.
После решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. В частности, это новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.
По данным российских СМИ, по мнению судей, обнародованная информация о погибших "раскрывает потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", поэтому они являются государственной тайной, также это якобы "противоречит нормам закона, подрывает основы конституционного строя и нравственности, формирует негативное правовое сознание, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений".
Наказание за нарушение этого решения – лишение свободы до 7 лет.
Путин сказал, что потерь нет? Значит потерь нет. А дети, мужья, отцы, братья и другие родственники россиян просто...преданы забвению своей же страной
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