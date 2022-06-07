Российские сайты массово удаляют информацию о погибших в Украине военных

14:24 07 июня Киев, Украина

Сайты рф массово удаляют страницы памяти военнослужащих армии рф, погибших во время войны в Украине.



Делается это из-за решения Светлогорского



В сообщении пояснили, что Светлогорский городской суд Калининградской области рассмотрел иск военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, потребовавший признать список погибших в Украине военных, размещенный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной для распространения в российской федерации.



Мнение прокуратуры поддержал представитель роскомнадзора.



После решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. В частности, это новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.



По данным российских СМИ, по мнению судей, обнародованная информация о погибших "раскрывает потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", поэтому они являются государственной тайной, также это якобы "противоречит нормам закона, подрывает основы конституционного строя и нравственности, формирует негативное правовое сознание, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений". Делается это из-за решения Светлогорского суда , признавшего указанную информацию государственной тайной, пишет местное издание 60.RU.В сообщении пояснили, что Светлогорский городской суд Калининградской области рассмотрел иск военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, потребовавший признать список погибших в Украине военных, размещенный на сайте 60.RU, информацией, запрещенной для распространения в российской федерации.Мнение прокуратуры поддержал представитель роскомнадзора.После решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. В частности, это новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.По данным российских СМИ, по мнению судей, обнародованная информация о погибших "раскрывает потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", поэтому они являются государственной тайной, также это якобы "противоречит нормам закона, подрывает основы конституционного строя и нравственности, формирует негативное правовое сознание, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений".

Наказание за нарушение этого решения – лишение свободы до 7 лет.

Путин сказал, что потерь нет? Значит потерь нет. А дети, мужья, отцы, братья и другие родственники россиян просто...преданы забвению своей же страной