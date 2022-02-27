Российские полеты запрещены в воздушном пространстве Германии с 14:00 по Гринвичу: министерство

Министерство транспорта заявило, что Германия введет трехмесячный запрет на все полеты России из своего воздушного пространства сегодняшнего дня, с 14:00 по Гринвичу.
«В уведомлении о воздушных миссиях министерство транспорта наложило запрет на полеты российских самолетов и эксплуатантов самолетов в воздушном пространстве Германии и над ним», — говорится в сообщении министерства, добавив, что этот приказ действителен в течение трех месяцев.
Только гуманитарные рейсы будут освобождены.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии