Российские полеты запрещены в воздушном пространстве Германии с 14:00 по Гринвичу: министерство

14:03 27 Февраль Киев, Украина

Министерство транспорта заявило, что Германия введет трехмесячный запрет на все полеты России из своего воздушного пространства сегодняшнего дня, с 14:00 по Гринвичу.

«В уведомлении о воздушных миссиях министерство транспорта наложило запрет на полеты российских самолетов и эксплуатантов самолетов в воздушном пространстве Германии и над ним», — говорится в сообщении министерства, добавив, что этот приказ действителен в течение трех месяцев.

Только гуманитарные рейсы будут освобождены.