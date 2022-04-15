Российские пилоты требуют разрешения на допуск в Россию иностранной вакцины

Российские пилоты нуждаются в скорейшем «разрешении и ускорении процесса ввода иностранных вакцин против ковида» на рынок России.
С такой просьбой в своем письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) .
В документе отмечается, что российские вакцины не одобрены профильными международными организациями, в том числе ВОЗ. Вместо этого рекомендованы несколько иностранных препаратов.
Из-за этого члены экипажей (даже привитые российскими вакцинами) должны «непрерывно сдавать ПЦР-тесты», что «затрудняет выполнение трудовых обязанностей», говорится в письме. Авторы подчеркивают, что скорейшая вакцинация населения способствует открытию авиасообщения между странами и «выходу авиаотрасли из кризиса».
В документе отмечается, что российские вакцины не одобрены профильными международными организациями, в том числе ВОЗ. Вместо этого рекомендованы несколько иностранных препаратов.
Из-за этого члены экипажей (даже привитые российскими вакцинами) должны «непрерывно сдавать ПЦР-тесты», что «затрудняет выполнение трудовых обязанностей», говорится в письме. Авторы подчеркивают, что скорейшая вакцинация населения способствует открытию авиасообщения между странами и «выходу авиаотрасли из кризиса».
На вопрос, почему в Россию сейчас не допускают иностранные препараты, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «У нас своих вакцин хватает».
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