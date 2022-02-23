Российские олигархи попали под санкции Великобритании

Великобритания вводит новые санкции в отношении пяти российских банков и трех очень состоятельных лиц из блжайшего окружения Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.
У бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга будут заморожены все активы, которыми они владеют в Великобритании, и им будет запрещен въезд в страну, заявил Джонсон. Также всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.
Все трое впервые попали под санкции США после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. По мнению экспертов, настоящие санкции Великобритании «окажут весьма существенное влияние на их способность вести международный образ жизни, к которому они привыкли».
«У нас гораздо более длинный список», — добавил чиновник, попросивший не называть его имени.
«Мы будем искать тех олигархов, имеющих стратегическое значение и представляющих интерес для Кремля, которые замешаны в своих связях с Кремлем».
Британские власти подвергались критике за то, что они недостаточно ограничивали грязные российские деньги, вкладываемые в Сити или роскошную недвижимость в Лондоне, из-за чего город получил название «Лондонград».
Геннадий Тимченко
Тимченко является основателем Gunvor, одной из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми товарами, занимающейся нефтью и газом, но вышла из нее после санкций США, введенных в 2014 году.
По данным министерства финансов США, «деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным».
Forbes оценивает состояние Тимченко в 23,5 миллиарда долларов, что делает его шестым самым богатым человеком в России.
Его дочери учились в британских университетах, в Оксфорде и Эдинбурге.
Любитель хоккея, он играл с президентом Путиным и остается председателем российской национальной хоккейной лиги КХЛ, а также президентом хоккейного клуба СКА «Санкт-Петербург».
Он также является вице-президентом Олимпийского комитета России.
Находящийся в заключении критик Кремля Алексей Навальный заявил, что Тимченко — один из богатых бизнесменов, которые заплатили за якобы роскошный дворец Путина на Черном море через подставные компании.
Тимченко также упоминается в журналистских расследованиях «Pandora Papers» как человек, который помог спрятать на офшорных счетах кучу денег, принадлежащих ближайшему окружению Кремля.
Ротенберги
65-летний Борис Ротенберг и его 48-летний племянник Игорь происходят из семьи, которая считается очень близкой к Путину.
Они брат и сын 70-летнего Аркадия Ротенберга, уже пострадавшего от санкций Великобритании.
Два брата — друзья детства Путина, с которыми они тренируются в дзюдо.
Борис — вице-президент Федерации дзюдо России, президентом которой является Аркадий.
Они также играют в хоккей с Путиным, а сын Бориса Роман недавно был назначен главным тренером петербургского СКА под руководством Тимченко, хотя никогда не был профессиональным игроком.
Борис и Аркадий разбогатели на госконтрактах на строительство, в частности, на зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Они также участвовали в строительстве моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом после аннексии территории Москвой.
Аркадий заявил, что он настоящий владелец Черноморского дворца, якобы построенного для Путина.
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.
У бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга будут заморожены все активы, которыми они владеют в Великобритании, и им будет запрещен въезд в страну, заявил Джонсон. Также всем британским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.
Все трое впервые попали под санкции США после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. По мнению экспертов, настоящие санкции Великобритании «окажут весьма существенное влияние на их способность вести международный образ жизни, к которому они привыкли».
«У нас гораздо более длинный список», — добавил чиновник, попросивший не называть его имени.
«Мы будем искать тех олигархов, имеющих стратегическое значение и представляющих интерес для Кремля, которые замешаны в своих связях с Кремлем».
Британские власти подвергались критике за то, что они недостаточно ограничивали грязные российские деньги, вкладываемые в Сити или роскошную недвижимость в Лондоне, из-за чего город получил название «Лондонград».
Геннадий Тимченко
Тимченко является основателем Gunvor, одной из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми товарами, занимающейся нефтью и газом, но вышла из нее после санкций США, введенных в 2014 году.
По данным министерства финансов США, «деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным».
Forbes оценивает состояние Тимченко в 23,5 миллиарда долларов, что делает его шестым самым богатым человеком в России.
Его дочери учились в британских университетах, в Оксфорде и Эдинбурге.
Любитель хоккея, он играл с президентом Путиным и остается председателем российской национальной хоккейной лиги КХЛ, а также президентом хоккейного клуба СКА «Санкт-Петербург».
Он также является вице-президентом Олимпийского комитета России.
Находящийся в заключении критик Кремля Алексей Навальный заявил, что Тимченко — один из богатых бизнесменов, которые заплатили за якобы роскошный дворец Путина на Черном море через подставные компании.
Тимченко также упоминается в журналистских расследованиях «Pandora Papers» как человек, который помог спрятать на офшорных счетах кучу денег, принадлежащих ближайшему окружению Кремля.
Ротенберги
65-летний Борис Ротенберг и его 48-летний племянник Игорь происходят из семьи, которая считается очень близкой к Путину.
Они брат и сын 70-летнего Аркадия Ротенберга, уже пострадавшего от санкций Великобритании.
Два брата — друзья детства Путина, с которыми они тренируются в дзюдо.
Борис — вице-президент Федерации дзюдо России, президентом которой является Аркадий.
Они также играют в хоккей с Путиным, а сын Бориса Роман недавно был назначен главным тренером петербургского СКА под руководством Тимченко, хотя никогда не был профессиональным игроком.
Борис и Аркадий разбогатели на госконтрактах на строительство, в частности, на зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Они также участвовали в строительстве моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом после аннексии территории Москвой.
Аркадий заявил, что он настоящий владелец Черноморского дворца, якобы построенного для Путина.
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