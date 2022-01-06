Российские наемники прибыли в Казахстан

12:08 06 Январь Киев, Украина

Российские военные прибыли в Казахстан для урегулирования ситуации с беспорядками.

Об этом пишут СМИ.

Сообщается, что несколько часов назад в аэропорту Алматы приземлился российский самолёт Ил-76, на борту которого находились порядка 300 наёмников «частной военной компании Вагнер».

Среди главных задач силовиков: зачистить территорию города для восстановления контроля над ним.

На данный момент эксперты говорят, что прежде всего военные также станут защищать космодром Байконур от захвата со стороны протестующих.

Напомним, что утром в четверг, 6 января, поступила информация о том, что в центре Алма-Аты военные на бронетранспортерах окружили участников протестов. Слышна стрельба, как передает телеканал «Мир 24».

Началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов.